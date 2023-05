Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Herten: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Kreuzstraße sind unbekannte Täter am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Die Einbrecher flüchteten offenbar durch die Terrassentür nach draußen - diese stand offen, als die Bewohner nach Hause kamen. Die Tat passierte tagsüber zwischen 7.30 Uhr und 15.40 Uhr. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Herten:

Auf der Schreberstraße wurde am Donnerstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Nach bisherigen Infos wurden Schmuck und ein Smartphone gestohlen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

