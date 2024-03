Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter Geruch beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Geisleden (ots)

Ein starker Geruch beschäftigte am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr in Geisleden im Eichsfeld. Zunächst wurde der Geruch, der offenbar aus einem Abfluss aufgestiegen war, durch Mitarbeiter eines Geschäftes gemeldet. Eine Kundin klagte infolge dessen über Unwohlsein, sie kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Messungen der Feuerwehr brachten keinen Nachweis über eine gesundheitsbedenkliche Substanz. Kurze Zeit später stieg in der Ortschaft in einer weiteren Straße erneut ein eigenartiger Geruch aus den Kanälen. Auch hier konnte die Feuerwehr keine Gefahrstoffe messen. Die Ursache des Geruches ist gegenwärtig noch unklar.

