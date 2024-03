Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fenster eines Wohnhauses beschädigt - Wer hat etwas beobachtet?

Küllstedt (ots)

Bereits am Sonntag, 17. März, beschädigten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 15.45 Uhr. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wer hat Personen im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen, die möglicherweise in Verbindung mit der Tat stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0070713

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell