Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vermisstensuche; Gewahrsam; Einbruch; Rauchentwicklung, Mädchen eingeschüchtert; Bedrohung

Reutlingen (ots)

Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall am späten Montagabend. Ein 21-Jähriger war kurz nach 23.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hohbuch unterwegs. An der Kreuzung mit der Gustav-Schwab-Straße kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz eines 31 Jahre alten Mannes, der von der B 28 herkommend nach links in Richtung Innenstadt abbiegen wollte. Beide Beteiligte gaben an, bei "Grün" über die Ampel gefahren zu sein. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Tretroller gestürzt

Eine Frau ist bei einem Unfall am Montagnachmittag in Ohmenhausen verletzt worden. Die 35-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit einem Tretroller den Gehsteig der Hohe Straße und kam wohl beim Überfahren einer Bodenwelle zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen musste die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (mr)

Reutlingen (RT): Kind auf Zebrastreifen angefahren

Ein Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge stieg ein Neunjähriger gegen 12.45 Uhr im Bereich Olgastraße / Paulinenstraße an einer Haltestelle aus einem Schulbus aus und rannte hinter dem Bus hervor über den dortigen Fußgängerüberweg. Dabei wurde er vom Nissan eines 52-Jährigen erfasst, der auf der Olgastraße in dem Schulbus entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Junge wurde in der Folge über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn abgeworfen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Der Schaden am Auto beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Mit Hubschrauber nach Vermisster gesucht

Mit mehreren Streifenwagen und auch einem Hubschrauber haben Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Montagmittag nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die Frau hatte gegen 12.30 Uhr die Anschrift ihres Pflegeheims verlassen, woraufhin Angestellte die Polizei verständigten. Nachdem die intensiven Suchmaßnahmen über mehrere Stunden nicht zum Erfolg geführt hatten, konnte die Vermisste auf dem Heimweg ins Pflegeheim, kurz vor 20.30 Uhr, durch eine Pflegekraft angetroffen und wohlbehalten ins Heim zurückbegleitet werden. (gj)

Reutlingen (RT): Aggressiver Störer auf dem Weihnachtsmarkt in Gewahrsam

Im Rahmen von Überwachungs- und Präsenzmaßnahmen wurde am Montagabend, kurz vor 21 Uhr, ein 37-Jähriger durch Polizeibeamte auf dem Weihnachtsmarkt angetroffen, der zuvor an einem Kiosk randaliert und sich verbal aggressiv gegenüber Besuchern verhalten hatte. Da der alkoholisierte Mann sich weigerte die Örtlichkeit zu verlassen und auch einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen und mit Handschließen geschlossen. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Reutlingen. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Pedelec-Fahrer übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag hat sich ein Radfahrer in der Dettinger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Kurz vor 11.45 Uhr wollte eine 74-Jährige mit ihrem BMW X1 aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Dettinger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen 85 Jahre alten Radfahrer, der mit seinem Pedelec auf der Dettinger Straße unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Der Radler zog sich beim anschließenden Sturz leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Rad entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (gj)

Hochdorf (ES): Smart bei Verkehrsunfall umgekippt

Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend. Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit einem Ford Focus die Mörikestraße. Beim Abbiegevorgang an der Einmündung zur Rosswälder Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Smart, den ein 33 Jahre alter Mann lenkte. Infolge der seitlichen Kollision der Wagen wurde der Smart auf die Gegenfahrbahn geworfen und kippte dort auf die linke Fahrzeugseite. Beide Pkw-Lenker blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An ihren Fahrzeugen dürfte wirtschaftliche Totalschaden entstanden sein. Sie mussten durch Abschlepper aufgeladen und abtransportiert werden. (gj)

Esslingen (ES): Über Balkontür eingebrochen

In der Mutzenreisstraße in Zollberg ist am Montag ein Einbrecher zugange gewesen. Der Täter gelangte in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr auf den Balkon eines Reihenhauses und hebelte in der Folge die Balkontür auf. Danach durchwühlte der Unbekannte auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagmorgen auf der B 465 ereignet. Kurz vor sieben Uhr war ein 26 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Bundesstraße von Lenningen herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs. Dabei ordnete er sich nach rechts auf die Abbiegerspur zur A 8 ein und fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden Ford eines 58-Jährigen auf. Dessen Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen VW geschoben. Beim Unfall wurde der 58-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Der Unfallverursacher, der offensichtlich einen Schock erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Den Blechschaden beziffert die Polizei insgesamt auf schätzungsweise 12.000 Euro. (mr)

Kohlberg (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K 1260 ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger war kurz nach 21 Uhr mit einem Opel Ascona auf der Kreisstraße von Kohlberg herkommend in Richtung Grafenberg unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strauch. Durch den Zusammenstoß verletzten sich neben dem Unfallverursacher zwei Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren. Ein weiterer 17-Jähriger war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Die drei jungen Männer wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Pkw musste von einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. An dem älteren Auto war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Verrauchte Wohnung

Zu einer verrauchten Wohnung mussten die Rettungskräfte am Montagabend nach Derendingen ausrücken. Gegen 20 Uhr meldete eine Frau, dass ihre Wohnung in der Straße Lange Furche total verraucht sei. Eine Überprüfung durch die Feuerwehr ergab, dass der Rauch aus einem Mülleimer stammte. Die Ursache ist bislang unbekannt. Es war kein Schaden entstanden. Die 65-jährige Bewohnerin musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Neustetten (TÜ): Senior schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Sturz mit seinem Fahrrad am Dienstagmorgen in Nellingsheim erlitten. Kurz nach vier Uhr wollte der Mann in der Straße Hinter der Mauer auf sein Rad steigen, blieb dabei aber offenbar mit seiner Hose am Gepäckträger hängen und stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Kusterdingen (TÜ) / Reutlingen (RT): Mädchen eingeschüchtert

Ein psychisch auffälliger Mann soll am Montagmittag in einem Bus mehrere Mädchen eingeschüchtert haben. Nachdem die Schülerinnen gegen 14 Uhr in Kusterdingen in die Linie 7611 eingestiegen waren, wurden sie von dem bereits im Fahrzeug befindlichen 44-Jährigen angesprochen. Außerdem soll er einige der Mädchen am Kopf und den Schultern angefasst haben. In Jettenburg stiegen die offensichtlich eingeschüchterten Schülerinnen wieder aus. Da eine Zeugin, die sich ebenfalls im Bus befunden hatte, die Polizei verständigte, konnte der 44-Jährige in Betzingen von den Beamten angetroffen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (mr)

Nehren (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein 64-Jähriger bei einem Sturz am Montagnachmittag erlitten. Der Mann bog mit seinem Pedelec gegen 17.25 Uhr von der Luppachstraße nach rechts in die Brunnenstraße ab und geriet mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Daraufhin kam er zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Pedelec war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Rangendingen (ZAK): Autofahrer verstorben

Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verstorben. Der 81-Jährige befuhr zusammen mit einer Beifahrerin gegen 17.40 Uhr mit einem VW die K 7165 von Hirrlingen herkommend in Richtung Höfendorf und verlor dabei vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Leitplanken. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch hinzukommende Verkehrsteilnehmer sowie Polizeibeamte verstarb der Mann noch vor Ort. Der Schaden am VW beträgt circa 5.000 Euro. (mr)

Haigerloch (ZAK): 35-Jähriger nach Bedrohung vorübergehend festgenommen

Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Montagabend gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Trillfingen. Der Beschuldigte soll gegen 20.30 Uhr einen 55-jährigen Hausbewohner nach einem zunächst verbalen Streit massiv bedroht und hierbei auch mit einer Schusswaffe hantiert haben. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin an den Einsatzort aus und konnten den alkoholisierten Mann vor dem Wohngebäude widerstandslos vorläufig festnehmen. Die Beamten fanden eine Schreckschusswaffe vor und stellten diese sicher. Der 35-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Hechingen. (gj)

Schömberg (ZAK): Bei Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der L 435 zwischen Schömberg und Deilingen entstanden. Kurz vor elf Uhr war dort ein 62-Jähirger mit einem Lkw-Hängerzug unterwegs in Richtung Schömberg. Aufgrund von Schneeglätte geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Leitplanken auf der linken Fahrbahnseite und durchbrach im Anschluss die Schutzplanken am rechten Straßenrand. Im weiteren Verlauf stürzte der Lkw samt Hänger die Böschung hinunter und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer konnte glücklicherweise unverletzt durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung des schwerbeschädigten Lkw musste die Landesstraße zwischen Schömberg und der Abzweigung Weilen unter den Rinnen bis kurz nach 16 Uhr komplett gesperrt werden. Am Lkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war auch die Straßenmeisterei in die Maßnahmen eingebunden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell