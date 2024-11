Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Unfall auf der Kleingemünder Straße - PM Nr. 2

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Nach dem Unfall in der Kleingemünder Straße, im Kreuzungsbereich zur Auffahrt auf die Ziegelhäuser Brücke, ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen, die Straße ist wieder frei. Zum Unfall kam es, weil die 52-jährige Fahrerin eines Tesla die Vorfahrt eines 18-jährigen Fahrers eines Toyota missachtete und es hierdurch im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Der 18-jährige Fahrer wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt ca. 21.000 EUR. Nach der Unfallaufnahme konnte die Fahrbahn um 15:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell