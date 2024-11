Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Versammlungen rund und den AfD-Landesparteitag verliefen überwiegend störungsfrei

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zusammenhang mit dem am Samstag in der Rheinhalle in Ketsch stattfindenden 20. Landesparteitag der AfD Baden-Württemberg gab es insgesamt drei ordnungsgemäß angemeldete Versammlungen. Alle Versammlungen, bei denen insgesamt bis zu 1.300 Personen teilnahmen, verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich.

Kurzzeitig kam zwischen Teilnehmenden des AfD-Parteitages und Versammlungsteilnehmenden zu gegenseitigen verbalen Provokationen, die sich ohne polizeiliche Intervention selbst auflösten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden lediglich zwei Vorfälle registriert. Dabei wurden innerhalb der Versammlung pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Im Vorfeld des Parteitages konnten jedoch politisch motivierte Farbschmierereien an mehreren Ortsschildern, einer Bushaltestelle sowie Sachbeschädigungen an geparkten PKWs festgestellt werden. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell