Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Hindernisse auf Fahrbahn gestellt; Körperverletzungsdelikt; Verletzte nach Heckenbrand; Autofahrer beschädigt Radaranlage

Reutlingen (ots)

Zwei Unfälle auf der B 28

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Dienstagnachmittag im Feierabendverkehr auf der B 28 ereignet. Gegen 17.15 Uhr war eine 21-Jährige auf ihrem Motorroller der Marke Piaggio auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Im stockenden Verkehr fuhr die junge Frau vor der Anschlussstelle Sondelfingen mit ihrem Roller auf den Ford Puma einer 49 Jahre alten Frau auf. Im Anschluss stürzte sie auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Die 21-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 6.000 Euro geschätzt. Unmittelbar darauf kam es im Rückstau zu einem zweiten, erheblichen Auffahrunfall. Ein 32-Jähriger bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und zog nach links. Hierbei krachte er in den Wagen einer 35 Jahre alten Frau. Dieser wurde im Anschluss in die Leitplanken gedrückt. Die 35-Jährige sowie eine 57 Jahre alte Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie mussten zur medizinischen Versorgung ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Audi war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Kurz nach 19.30 Uhr war die B 28 wieder frei befahrbar. (ms)

Pliezhausen (RT): Fußgängerin von Auto angefahren

Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in Pliezhausen angefahren und verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr bog ein Volvo-Lenker von der Baumsatzstraße nach rechts in die Bachstraße ein und erfasste mit seinem Wagen eine Frau, die bei Grün auf der dortigen Fußgängerfurt die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Wendlingen (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Wendlingen erlitten. Eine 32-Jährige war kurz nach 13 Uhr mit einem Jeep Grand Cherokee von der Schloßstraße nach rechts auf die Bahnhofstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit der von links kommenden und vorfahrtsberechtigten, 71 Jahre alten Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin von ihrem Damenrad und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. (ms)

Nürtingen (ES): Hindernisse auf Fahrbahn gestellt (Zeugenaufruf)

Gegen zwei 25 und 32 Jahre alte Männer ermittelt seit dem frühen Mittwochmorgen das Polizeirevier Nürtingen. Ein Zeuge beobachtete gegen 3.30 Uhr, wie zwei Personen mehrere große Müllbehälter auf Lenkrollen sowie eine Warnbake auf Höhe des Amtsgerichts auf die Neuffener Straße stellten. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker musste daher anhalten und die Hindernisse beseitigen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten vor Ort die zwei Tatverdächtigen angetroffen werden. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Bereits gegen 00.20 Uhr hatten Unbekannte am selben Ort mehrere Baustellenabsperrrungen auf die Fahrbahn gestellt. Personen waren von den Einsatzkräften zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht angetroffen worden. Ob das Duo auch dafür in Betracht kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen der beiden Taten oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Mit entgegenkommendem Fahrzeug kollidiert

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in der Kreuzung Sirnauer Brücke / Dornierstraße. Ein 55-Jähriger war kurz vor sechs Uhr mit einem Opel auf der Sirnauer Brücke in Richtung Deizisau unterwegs. An der Kreuzung mit der Dornierstraße, an der sich zur Unfallzeit die Ampel außer Betrieb befand, wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot eines 26-Jährigen, der die Sirnauer Brücke von Berkheim herkommend in Richtung B10 befuhr. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu angezeigtem Körperverletzungsdelikt gesucht

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt, das sich am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, auf dem Gehweg vor einem Einkaufsmarkt am Europaplatz ereignet haben soll. Wie ein 19-Jähriger im Rahmen einer Anzeigeerstattung mitteilte, soll er von einem Unbekannten mit einem Schlagstock angegriffen und geschlagen worden sein. Außerdem soll der Täter vor seiner Flucht in Richtung Bahnhof Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt haben. Der 19-Jährige war augenscheinlich unverletzt, klagte jedoch über Schmerzen. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Trotz des offenbar starken Fußgängeraufkommens sind der Polizei bislang keine Zeugen der angezeigten Tat bekannt. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegengenommen. (mr)

Starzach (TÜ): Schadensträchtiger Wildunfall

In der Nacht zum Mittwoch ist es auf der K6927 zu einem schadensträchtigen Wildunfall gekommen. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 0.40 Uhr mit einem Seat Ibiza die Kreisstraße von Starzach kommend in Richtung Bad Imnau. Im Bereich der Kreisgrenze kollidierte der Wagen offenbar mit einem die Fahrbahn kreuzenden Wildschwein und kam in der Folge nach rechts von der Straße ab. Dort touchierte der Seat mehrere Bäume und kollidierte schließlich frontal mit einem weiteren Baum. Der 25-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Ein verletztes Wildtier konnte vor Ort nicht festgestellt werden. (rd)

Meßstetten (ZAK): Von Fahrzeug eingeklemmt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstagabend in Hartheim gekommen. Gegen 19 Uhr fuhr eine Smart-Lenkerin auf eine Grundstückseinfahrt und stoppte, um eine Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Nachdem sich diese zum entsprechenden Wohngebäude begeben hatte, rutschte die Autofahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand vom Bremspedal, worauf sich der Wagen in Bewegung setzte und die ehemalige Mitfahrerin zwischen dem Fahrzeug und dem Gebäude kurzzeitig eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Balingen (ZAK): Verletzte nach Heckenbrand

Mehrere Personen sind bei einem Heckenbrand am Dienstagnachmittag im Stadtteil Weilstetten durch den Rauch leicht verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr war eine größere Thujahecke in der Espachstraße vermutlich aufgrund eines gezündeten Feuerwerkskörpers in Brand geraten. Durch das Feuer wurden etwa zehn Meter der Hecke beschädigt sowie das danebenstehende Mehrfamilienhaus, diverse Gartenmöbel und eine Mülltonne in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung war dieser teilweise in die geöffneten Fenster des Wohnhauses gezogen. Drei Bewohner erlitten hierbei eine Rauchgasintoxikation. Zwei mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Eine Person konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an den Brandort ausgerückt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Stadtteil Pfeffingen ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr bog eine 19-Jährige mit einem VW Golf von der Margrethausener Straße nach links in die Theodor-Heuss-Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem bevorrechtigten VW Golf eines 33 Jahre alten Mannes. Dieser konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Unfallverursacherin zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro. (ms)

Hechingen (ZAK): Autofahrer beschädigt Radaranlage

Nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung hat ein Pkw-Lenker am Dienstagabend die Messanlage beschädigt. Gegen 18.14 Uhr wurde ein Autofahrer in der 30-er Zone der Hechinger Schillerstraße mit 11 km/h zu schnell geblitzt. Im Anschluss stieg der Fahrer aus und warf das Geschwindigkeitsmessgerät des Landratsamtes um. Dieses wurde hierbei erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 10.000 Euro. Anschließend fuhr der Mann davon. Das Polizeirevier Hechingen konnte einen 22-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer ermitteln. Den jungen Mann erwartet jetzt neben der Geschwindigkeitsüberschreitung eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. (ms)

Rangendingen (ZAK): Pkw rollt gegen Streifenwagen

Ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro ist am Dienstagnachmittag an einem Streifenwagen entstanden, als ein Pkw-Lenker sein Fahrzeug nicht richtig sicherte. Eine Streife des Polizeireviers Balingen wollte kurz nach 17 Uhr einen Autofahrer in der Oberdorfstraße kontrollieren. Der Mann hielt hierzu in einer abschüssigen Einfahrt an und wollte sich der Kontrolle durch das Betreten eines Schuppens entziehen. Aufgrund des fluchtartigen Verlassens seines Wagens sicherte er diesen nicht richtig und der Pkw rollte gegen den Streifenwagen. Der 52-jährige Fahrer konnte von den Beamten unmittelbar danach angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von etwa 0,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Seinen Führerschein musste ein Unfallverursacher am Dienstagnachmittag abgeben. Der 85-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Pkw die Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen ortsauswärts. Aufgrund eines körperlichen Mangels überfuhr der Senior eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Im Anschluss prallte sein Wagen gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe in rund 20.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin wurde die Fahrerlaubnis des 85-Jährigen beschlagnahmt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell