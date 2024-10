POL-PDNR: Verkehrsunfall-Flucht in Ockenfels

Herdorf (ots) - Am Dienstag, den 29.10.2024, befuhr gegen 22:20 Uhr, ein 17-jähriger mit seinem 50er Kleinkraftrad in Motocrossoptik die L284 (Hellertalstraße) aus Grünebach kommend in Richtung Herdorf. In der Gegenrichtung waren ein weißer Transporter und ein dahinterfahrender schwarzer Audi unterwegs. Der Audi setzte im Kurvenbereich zum Überholen an und ...

mehr