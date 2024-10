Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wildunfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der L528 kurz vor der Orteinfahrt Böhl-Iggelheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem die Fahrbahn kreuzenden Wildtier. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. In der Jahreszeit bedingten früher eintretenden Dunkelheit ist vor allem auf den Landstraßen durch Waldgebiete mit vermehrtem Wildwechsel zu rechnen. Eine erhöhte Anzahl von Wildunfällen verzeichnet die Polizei insbesondere auf der K13 zwischen Altrip und Waldsee, auf der L454 zwischen Speyer und Schifferstadt sowie auf der L528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim. Hier bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer um aufmerksames Fahren sowie insbesondere den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell