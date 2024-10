POL-PDLU: Durchfahrtskontrollen

Otterstadt (ots) - In der Nacht zum Freitag, gegen 00:00 Uhr, wurden zwei Täter durch Zeugen in der Lindenstraße dabei beobachtet, wie sie aus einem unverschlossenen Pkw diverse Gegenstände entwendeten. Anschließend flüchteten die beiden Täter auf Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen. Trotz eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer nicht mehr festgestellt werden. Unter anderem durch Hinweise der ...

mehr