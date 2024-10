Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Aurich - Radfahrer verletzt

Wirdum - Auffahrunfall

Upgant-Schott - Autofahrer versuchte vor Polizei zu flüchten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Eine 78 Jahre alte VW-Fahrerin wollte gegen 12.20 Uhr von der Straße Am Markt nach rechts in die Mennonitenlohne abbiegen. Hierbei übersah die Frau offenbar eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenstoß. Die 63-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Aurich - Radfahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer kam es am Donnerstag in Aurich. Gegen 12.55 Uhr fuhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg des Hammerkewegs und wollte die Einmündung zum Hoheberger Weg überqueren. Hierbei übersah er einen Lkw mit Anhänger, der in Richtung Wallinghausener Straße unterwegs war. Es kam zum Unfall. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wirdum - Auffahrunfall

Drei Autos sind am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Wirdum kollidiert. Eine 24-jährige Audi-Fahrerin war gegen 14.45 Uhr auf der Loppersumer Straße unterwegs und übersah offenbar, dass vor ihr ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer abbremste. Die Audi-Fahrerin fuhr auf den Peugeot auf, der wiederum auf einen Opel geschoben wurde. In dem Peugeot wurde die 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Upgant-Schott - Autofahrer versuchte vor Polizei zu flüchten

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag in Upgant-Schott versucht, vor einer Verkehrskontrolle der Polizei zu flüchten. Gegen 1.30 Uhr missachtete der Autofahrer die Anhaltesignale der Beamten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Im weiteren Verlauf der Nacht konnte der 21-jährige Fahrzeugführer von den Beamten in Wirdum gestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell