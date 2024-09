Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lüdersfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Lüdersfeld (ots)

(KEM) Die Polizeistation Lindhorst sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen, den 29.08.2024, in Lüdersfeld ereignet hat.

Aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 49-jährige Stadthägerin mit ihrem E-Scooter gegen 7.45 Uhr den Gehweg neben der Straße Obernhagen in Richtung Sachsenhagen, als ihr in Höhe Hausnummer 7 eine Frau auf einem E-Scooter entgegenkam und sie an der Schulter touchierte. Die 49-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Unbekannte setzte ihre Fahrt trotz des Zusammenstoßes fort. Sie trug einen schwarzen Pullover, schwarze Leggings sowie große Kopfhörer.

Wer kann Hinweise zu der Unbekannten geben? Die Polizeistation Lindhorst bittet um Zeugenhinweise, die unter 05725/708340 entgegengenommen werden.

