Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrradkontrollen

Norden (ots)

Norden - Fahrradkontrollen

Im Stadtgebiet Norden fanden am Mittwoch Kontrollen zum Thema "Radfahrende im Straßenverkehr" statt. Ziel hierbei war es, die Fahrer bezüglich der Hauptunfallursachen bei Unfällen mit Radfahrern zu sensibilisieren. Insgesamt wurden von den Polizeibeamten über 60 Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Beispielsweise fuhren 38 von ihnen verbotenerweise auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone oder auf der falschen Seite. Zehn waren ohne Licht unterwegs und sechs Zweiradfahrer fuhren bei Rot über eine Ampel. In den Morgenstunden haben die Beamten vorwiegend den Verkehr an Schulen beobachtet. Dort wurden dann mit den Eltern klärende Gespräche zur Sensibilisierung, auch in Bezug auf Fahrradhelme, geführt. Darüber hinaus wurde das Verhalten der Autofahrer in Bezug auf Radfahrer kontrolliert. Dabei wurden auch Gurtverstöße geahndet. Auch in Zukunft wird es immer wieder derartige Kontrollen im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell