POL-AUR: Holtgast - Zwei Verletzte bei Unfall

Eversmeer - Unfall auf Kreuzung

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In Holtgast hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 55-jährige Mazda-Fahrerin war gegen 11.35 Uhr auf der Norder Straße unterwegs und wollte nach links in den Mühlenstrich abbiegen. Sie missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 58-jährigen Volvo-Fahrer, der auf der Dornumer Straße in Fahrtrichtung Holtgast fuhr. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. In dem Volvo wurden der Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Auf der Kreuzung Grenzweg / Schulweg / Auricher Höcht in Eversmeer kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Audi-Fahrerin war gegen 15.40 Uhr auf dem Grenzweg in Richtung Jackmoorsweg unterwegs und überquerte den Kreuzungsbereich, obwohl von rechts aus dem Schulweg eine 32-jährige VW-Fahrerin kam. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

