Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Kraftstoff von Baustelle gestohlen

Auf einer Baustelle in Südbrookmerland haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag größere Mengen Kraftstoff gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 18.40 Uhr, und 7.30 Uhr, in der Uthwerdumer Straße. Die Täter zapften unter anderem einen Bagger an und brachen einen Bauzaun auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - E-Scooter-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Im Badeweg in Großefehn kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit einem E-Scooter auf dem Ostfrieslandwanderweg in Fahrtrichtung Holtrop. Als er den Badeweg überqueren wollte, missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines Mercedes Vito. Der 31-jährige Mercedes-Fahrer, der in Richtung B 72 fuhr, wollte ihm ausweichen und touchierte einen Baum. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer des E-Scooters setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Berauscht gefahren

Eine Autofahrerin ist am Montag gegen 19 Uhr in Norden von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 20-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lütetsburg - Berauscht unterwegs

In Lütetsburg ist am Dienstag ein 47-jähriger Autofahrer von der Polizei gestoppt worden. Der Mann stand unter Drogeneinfluss - ein Vortest verlief positiv auf Amphetamine. Dem 47-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Krummhörn - Unfall mit Pedelec

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Pewsum verletzt worden. Ein 81-jähriger VW Fahrer wollte gegen 11.20 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts an der Schatthauser Straße auf die Fahrbahn fahren. Auf dem Geh- und Radweg stieß er mit einer 62-jährigen Pedelec-Fahrerin. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Am Auto und am Pedelec entstand Sachschaden.

Ihlow - Radfahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Ihlowerfehn ist eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Am Dienstag gegen 14 Uhr fuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer auf dem 2. Kompanieweg in Richtung Alte Wieke und wollte nach rechts in Richtung Oldersum abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 68-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg von rechts kam, und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich am Bein. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Großefehn - Unfallflucht auf der B 72

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Großefehn. Am Mittwoch gegen 6.55 Uhr war ein 78-jähriger Ford-Fahrer aus Richtung Holtrop kommend auf der B 72 in Mittegroßefehn unterwegs. Auf Höhe der Mülldeponie kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der auf seine Spur geriet. Die Wagen touchierten sich seitlich. Es wurde unter anderem der Außenspiegel des Ford zerstört. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Großefehn unter 04943 925660 entgegen.

