Norden - Rauchentwicklung in Keller

Aurich - Hoher Sachschaden durch Brand

Zu einem Brandgeschehen kam es am Dienstag in Aurich. Bei Eintreffen der Polizei gegen 00.30 Uhr brannte ein Pkw am Georgswall bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer griff auf einen benachbarten Pkw über und beschädigte auch einen weiteren Pkw. Außerdem wurden die Fassade sowie die Fenster eines Gebäudes der Stadt Aurich beschädigt, weiterhin auch die Jalousien eines Nachbarhauses. Zur Brandursache können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden liegt sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Eurobereich.

Norden - Rauchentwicklung in Keller

Zu einem Kellerbrand in Norden wurde die Polizei am Dienstagmorgen gerufen. Gegen 2.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und stellten im Keller eines Mehrparteienhauses eine starke Rauchentwicklung fest. Bei Eintreffen hatten bereits alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Zur Brandursache kann zurzeit noch keine Angabe gemacht werden, auch ein technischer Defekt ist nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

