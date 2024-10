Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Geldbörse gestohlen

Am Samstag kam es in Aurich zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr in einem Discounter in der Wiesenstraße aus der Handtasche einer Frau die Geldbörse, samt persönlicher Papiere und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - E-Scooter entwendet

Unbekannte entwendeten am Donnerstag in Ihlow einen E-Scooter. Dieser war an einer Bushaltestelle im Heuweg in der Zeit von 13.30 Uhr und 15 Uhr abgestellt. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Fabrikat der Marke TreckStor. Hinweise nimmt die Polizei in Ihlow unter 04929 917850 entgegen.

Hage - Flüchtenden Täter gestellt

Einen 15-jährigen Ladendieb hat ein aufmerksamer Kunde eines Supermarktes in Hage nach einem Ladendiebstahl gestellt. Dieser hatte gegen 12.10 Uhr Waren in einem Gesamtwert von fast 1000 Euro in einem Supermarkt in der Straße Baantjebur entwendet. Nach Ansprache durch einen Mitarbeiter ließ der Täter die Artikel im Laden zurück und flüchtete. Nach kurzer Flucht konnte der 15-Jährige gestellt und der Polizei übergeben werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Pewsum - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in Pewsum eine Hochsprungmatte. Diese wurde zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, auf dem Sportplatz am Bunten Weg vermutlich durch einen pyrotechnischen Gegenstand beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Pewsum unter 04923 805710 entgegen.

