Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Aurich eingebrochen. Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Lützowallee und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Westerende-Kirchloog - Schranke beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es vergangene Woche auf der Loogstraße in Westerende-Kirchloog (Gemeinde Ihlow). Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf Höhe der Hausnummer 41 die Schranke vor der Fahnster Brücke. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

In Simonswolde (Gemeinde Ihlow) kam es am Sonntag zu einem Unfall. Gegen 17.40 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Straße Zum Sportzentrum und kam offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab. Die 53-Jährige landete in einem Graben und war nicht ansprechbar. Die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt wurden alarmiert. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - Unfallflucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Parkplatzunfall an der Hauptstraße in Wiesmoor. Nach ersten Erkenntnissen stieß am Samstag gegen 12.10 Uhr ein bislang Unbekannter beim Ausparken vor einer Bäckerei gegen einen grauen Opel Mokka. Die Fahrerseite des Opel wurde erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher soll einen schwarzen Mercedes mit Auricher Städtekennung (AUR-MB...) gefahren sein. Er flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Nötigung im Straßenverkehr

Die Polizei sucht Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr, die sich am Sonntag auf der Bundesstraße zwischen Südbrookmerland und Aurich ereignet haben soll. Am Sonntag gegen 19.10 Uhr kam es demnach auf der Leerer Landstraße (B 72) zwischen Moordorf und Aurich-Schirum zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen durch den Fahrer eines schwarzen Audi mit Auricher Städtekennung. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04941 606215 zu melden.

