POL-AUR: Stedesdorf - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Pedelec gestohlen Am Donnerstag wurde in Esens ein Pedelec gestohlen. Die Täter entwendeten das verschlossene rote Zweirad der Marke Conway vor einer Gaststätte in der Straße Am Markt. Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Esens unter 04971 926500 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr