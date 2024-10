Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Ohne Versicherungsschutz unterwegs/Südbrookmerland - Zusammenstoß mit E-Scooter/Norden - Nach Unfall geflüchtet/Wiesmoor - Nach Unfall von Parkplatz geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Donnerstag haben Polizeibeamten einen E-Scooter-Fahrer in Südbrookmerland angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Zusammenstoß mit E-Scooter

In Südbrookmerland ist am Donnerstag ein Auto mit einem E-Scooter zusammengestoßen. Gegen 10.40 Uhr wollte eine 50-jährige Ford-Fahrerin von einem Parkplatz auf die Auricher Straße fahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 31-Jährige, die auf ihrem E-Scooter in Richtung Georgsheil fuhr. Ein Zusammenstoß ließ nicht mehr vermeiden. Die E-Scooter-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag kam es in Norden zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Pottbackerslohne gegen einen schwarzen Renault. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.15 Uhr und 12.10 Uhr. Die Polizei Norden nimmt Hinweise unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Nach Unfall von Parkplatz geflüchtet

Am Donnerstag hat sich in Wiesmoor eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen braunen Renault Mégane. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Fahrer. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 18.40 Uhr und 19.30. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um ein blaues oder grünes Auto handeln. Die Polizei Wiesmoor nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

