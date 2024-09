Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Oberbergstrasse - Einbruch in Firmenlager

Werl (ots)

In der Nacht vom 30.08.24 auf den 31.08.24 wurde in Werl - Ortsteil Oberbergstrasse in ein Firmenlager für Landmaschinen und Kleingeräte eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über den Grundstückszaun auf das Gelände, nutzen vermutlich eine umherstehende Leiter, um diese an ein Fenster anzulehnen und gelangten durch dieses in das Objekt. Im Objekt wurden mehrere Türen u.a. gewaltsam geöffnet. Entwendet wurden mindestens sieben Kettensägen, Akkus, verschiedenes Zubehör, fünf Heckenscheren und zwei Laubbläser. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 mitgeteilt werden. (mf)

