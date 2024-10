Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mutmaßliches Diebesgut gefunden

Bereits am 11.10.2024 gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in eine Drogerie in der Osterstraße in Norden gerufen. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß vor dem Eintreffen der Polizei, konnte jedoch kurz darauf in der Kleinen Mühlenstraße festgestellt werden. Hierbei versuchte er, einen mitgeführten Rucksack hinter einem Pkw zu verstecken. Bei einer Durchsicht des Rucksacks wurde festgestellt, dass sich darin diverse neuwertige Gegenstände befanden, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Zu den Gegenständen zählen neun hochwertige Geldbörsen, mehrere Kameras, Kopfhörer von Bose und LinkBuds, eine Jacke der Marke Globetrotter, sowie Sportbekleidung von Adidas und Asics. Bislang ist nicht bekannt, wo die Gegenstände entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

