Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Randalierer sorgte für Polizeieinsatz

Auf Norderney hat in der Nacht zu Donnerstag ein 20-jähriger Mann die Polizei beschäftigt. Gegen 23 Uhr wurden die Beamten zu einer randalierenden Person in die Straße Am Wasserturm gerufen. An der Örtlichkeit trafen sie auf einen 20-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Zwei Passanten, die bereits versucht hatten, ihn festzuhalten, waren von ihm leicht verletzt worden. Der 20-Jährige leistete auch gegenüber den Einsatzkräften erheblichen Widerstand. Unter anderem biss und trat er einen der Beamten. Der Randalierer wurde letztlich in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Eilsum - Autofahrer überschlug sich

In Eilsum ist am Mittwoch ein 18-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der Heranwachsende fuhr gegen 14.45 Uhr mit einem VW auf der Greetsieler Straße und verlor in einem Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug. Er landete kopfüber in einem angrenzenden Straßengraben. Der 18-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Brandgeschehen

Großefehn - Einfamilienhaus fing Feuer

Am Donnerstag hat es in Timmel (Großefehn) gebrannt. Gegen 6.40 Uhr fing das Dach eines Einfamilienhauses in der Eschenstraße Feuer. Nach ersten Erkenntnissen kam es durch das Trocknen von Holzscheiten auf einem Ofen zu einer Hitzentwicklung, die sich dann auf das Dach auswirkte. Die 82-jährige Hausbewohnerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt.

