POL-PDLD: Tankstellen Rowdy

Edesheim (ots)

Am frühen Samstagmittag (15.06.2024, 11:30 Uhr) kam es auf dem Gelände der Raststätte 'Pfälzer Weinstraße Ost' an der A65 zu Streitigkeiten, da ein niederländischer PKW vom Parkplatz entgegen den Fahrtrichtung zur Tankstelle zurückfahren wollte. Ein Passant machte den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam, woraufhin dieser den Mittelfinger zeigte, ausstieg und dem Geschädigten grundlos eine schmerzhafte Ohrfeige verpasste. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem PKW auf die A65 in Richtung Ludwigshafen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

