Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rudolf-Diesel-Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten an der Rudolf-Diesel-Straße am Montag (01.04.24) in ein Firmengebäude einzubrechen. Gegen 1.40 Uhr gelang es nicht, eine Seitentür sowie ein Element der Metallfassade aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

