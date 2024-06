Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad Schwegenheim, Hauptstraße Samstag, 15.06.2024, um 2:30 Uhr

Germersheim (ots)

Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad endet für 17-jährigen mit einer Strafanzeige! Einer Polizeistreife fiel am frühen Samstagmorgen, gegen 2:30 Uhr ein schlangenlinienfahrender Radfahrer ohne Licht in der Hauptstraße in Schwegenheim auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Im Anschluss an die Kontrolle musste er mit zur Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell