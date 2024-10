Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Großheide - Pedelec-Fahrerin verletzt

In Großheide ist am Dienstag eine Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 15 Uhr fuhr eine Opel-Fahrerin auf der Großheider Straße in Richtung Berumerfehn, als auf Höhe der Einmündung zum Schulweg eine 73-jährige Radfahrerin die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 73-jährige Frau wurde am Kopf verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Dornum - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag in Dornum nach einem Spiegelunfall geflüchtet. Der Unbekannte geriet nach ersten Erkenntnissen gegen 20.20 Uhr auf der Accumer Riege, in Höhe der Hausnummer 83, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden schwarzen Renault Mégane zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Norden ereignet. Auf dem Parkdeck Norder Tor stieß ein Unbekannter zwischen 12.15 Uhr und 13.10 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen Skoda Fabia und flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Lkw von Fahrbahn abgekommen

In Südbrookmerland ist am Dienstag ein Lkw von der Forlitzer Straße abgekommen. Der 54 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Forlitzer Straße und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf den Seitenstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden und der Lkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Aurich - Radfahrer kollidierten

Zwei Fahrradfahrer sind am Dienstag in der Auricher Innenstadt kollidiert. Eine 53 Jahre alte Frau fuhr gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad von einer Zufahrt in die Wallstraße und stieß dabei mit einem von links kommenden 28-jährigen Radfahrer zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Aurich - Jugendlicher verletzt

In der Teestraße in Aurich kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein 43 Jahre alter VW-Fahrer wollte gegen 17.15 Uhr von der Teestraße nach links in den Extumer Loog abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Jugendlichen auf einem Leichtkraftrad und stieß mit ihm zusammen. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Aurich-Extum ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer auf der Emder Straße in Fahrtrichtung Moordorf und übersah vor sich einen verkehrsbedingt haltenden Mitsbushi. Der 44-Jährige fuhr auf den Mitsubishi auf, welcher durch den Aufprall auf einen BMW geschoben wurde. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6.000 Euro.

Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Unfall

Auf der Auricher Straße (B 72) in Südbrookmerland kam es am Dienstagabend zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer wollte gegen 18.30 Uhr von der Bundesstraße nach links auf den Georgsfelder Weg fahren. Beim Anfahren an einer Ampel stieß er gegen das Heck eines vorausfahrenden BMW. In dem BMW wurden durch den Aufprall der 45-jährige Fahrer, seine 38-jährige Beifahrerin und eine 16-jährige Insassin leicht verletzt.

