Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Garage in Parchim

Rostock (ots)

Am 14.07.2024 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Parchim. Gerufen wurden die Kollegen zu einem beginnenden Garagenbrand in einem Wohnviertel. Bei Eintreffen der Beamten versuchte der Besitzer bereits mit eigenen Mitteln, das Feuer zu löschen. Durch die Feuerwehr wurde die Garage, bei der auch das Dach mittlerweile in Flammen stand, gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohngebäude konnte zügig verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt und es kam zu einem Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei ein technischer Defekt die Brandursache. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zum Einsatz kamen 33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim. Björn Nebel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

