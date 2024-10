Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstellige Summe

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstellige Summe

Falsche Bankmitarbeiter haben am Montag eine Frau aus dem Raum Wittmund um eine hohe Geldsumme betrogen. Eine 75-Jährige erhielt am Montag einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Hausbank. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter, dass die Frau tatsächlich mehrere Beträge in insgesamt fünfstelliger Höhe auf Fremdkonten überwies. Ihre wirkliche Hausbank bemerkte den Vorfall und veranlasste die Sperrung des Kontos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät, bei unangekündigten Anrufen immer misstrauisch zu sein und die Identität des Kontaktes genau zu prüfen, insbesondere wenn es um eine Geldüberweisung oder sensible Kontodaten geht. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Familienangehörigen holen oder die Polizei informieren.

PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden - auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Auch ein echter Bankmitarbeiter fragt nach diesen Nummern oder Passwörtern nicht. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Weiterhin sollten keine Links geöffnet werden, die per SMS verschickt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell