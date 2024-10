Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/ Sonntag, 19./20.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Autofahrer

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Autofahrer in der Kleine Mühlenwallstraße in Aurich. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 24-jährige Mann aus Ihlow unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Nach Unfall geflüchtet

Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, kam es in der Kanalstraße Nord, in Großefehn, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer die Kanalstraße Nord in Richtung Auricher Landstraße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Im Anschluss flüchtete der Fahrzeugführer, ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen. An der Mauer entstand Sachschaden. Es ist davon auszugehen, dass auch der genutzte Pkw nicht unerheblich beschädigt ist. Weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden, Tel. 04941/606 215.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Großheide - Betrunkener Autofahrer

Ein 56-jähriger Dornumer wurde in der Nacht zu Samstag durch Polizeibeamte im Dornumer Weg in Arle mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol steht - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Dornumer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Freitagmittag, zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr, kam es in der Dammstraße in Norden auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten Opel Corsa und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Unfallhergang wurde durch eine Zeugin beobachtet, welche die Fahrzeughalterin des beschädigten Fahrzeuges informierte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Zeugin sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel. 04931/921 0.

Hage - Alkoholisiert Auto gefahren

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 35-Jähriger Mann aus Kroatien in der Hauptstraße in Berumbur mit seinem Auto durch die Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Halbemond - Berauscht gefahren

Am späten Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 49-jährigen Fahrzeugführer aus Norden im Weertohms Land in Halbemond. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest verlief positiv auf mehrere Substanzen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Schlägerei und uneinsichtiger Partygast auf dem Oktoberfest

In den späten Abendstunden des Samstags kam es auf dem Oktoberfest in Friedeburg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen sechs Personen. Eine der beteiligten Personen wurde hierbei mit einem Glas am Kopf verletzt, sodass er medizinisch behandelt werden musste. Alle Personen mussten daraufhin die Feier verlassen - ihnen wurden polizeiliche Platzverweise ausgesprochen. Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911 115 in Verbindung zu setzen.

Ein 21-jähiger Partygast aus Wilhelmshaven weigerte sich in den frühen Morgenstunden des Sonntages, die Feier zu verlassen, obwohl er durch das Sicherheitspersonal dazu aufgefordert wurde. Auch das Einschreiten der Polizei konnte ihn nicht zum Gehen bewegen. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Der uneinsichtige und aggressive Wilhelmshavener wurde daraufhin polizeilich in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht in der Zelle verbringen. Ihn erwartet, zusätzlich zu einer Kostenrechnung, ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell