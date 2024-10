Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 19.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Beschädigung eines Autos

Die Heckscheibe eines Autos ist am Freitagnachmittag in der Ortschaft Wiesederfehn beschädigt worden. Zu der Beschädigung kam es am Freitag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, als der schwarze VW Golf im Felder Weg, angrenzend am Karl-Georgs-Forst in Wiesmoor, stand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

Norden - Mann leistet Widerstand

Ein 35-jähriger Norderneyer hat am späten Freitagnachmittag die Polizei beschäftigt. Er fiel zunächst gegen 17:15 Uhr im Bereich der Norddeicher Straße auf und später auf dem Gelände des Bestmarktes. Der 35-Jährige war alkoholisiert und beschimpfte Passanten sowie Marktbesucher. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommenAuf der Dienststelle versuchte er, einen 52-jährigen Polizeibeamten zu schlagen. Dieser blieb aber unverletzt. Im Zuge der Abwehr dieses Angriffes verletzte sich ein 28-jähriger Beamter an der Hand und konnte im Anschluss seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Beschuldigte wurde ebenfalls leicht verletzt und musste behandelt werden. Im Anschluss wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes einer geschlossenen Einrichtung in einem Krankenhaus zugeführt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß von Pedelecs

In Aurich sind am Freitag zwei Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Eine 56-jährige Auricherin fuhr mit ihrem Pedelec von einem Grundstück auf den Radweg der Von-Jhering-Straße, um in Richtung Emder Straße zu fahren. Hierbei übersah sie einen 25-jährigen Pedelec-Fahrer aus Aurich, welcher der Radweg in gleicher Richtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Pedelecs entstand geringer Sachschaden.

Großefehn - Auto fährt über verlorene Ladung

Am Freitagvormittag hat sich in Westgroßefehn eine Unfallflucht ereignet. Ein derzeit unbekannter Unfallbeteiligter fuhr mit einem weißen Lieferwagen samt Anhänger die Timmeler Straße in Fahrtrichtung Westgroßefehn, als ihm gegen 10:00 Uhr in Höhe Lübbertsfehner Straße eine rötliche Platte vom Anhänger fiel. Der 74-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes überfuhr die Ladung und durch die aufgewirbelte Platte wurde das Auto beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei Aurich nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941 6060 entgegen

Wiesmoor - Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Wiesmoor ist am Freitag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 12:20 Uhr fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Friedeburg und übersah in Höhe eines Supermarktes einen verkehrsbedingt haltenden VW Caddy, welcher nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Der 24-Jährige fuhr auf und die 62-Jährige im VW Caddy wurde leicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 11.000 Euro.

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag in Aurich ereignet. An der Julianenburger Straße stieg ein Unbekannter zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr bei der Vorbeifahrt mit seinem Fahrzeug gegen einen weißen Hyundai I20 und flüchtete unerlaubt. Der Hyundai war am Fahrbahnrand geparkt und wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Upgant-Schott - Unfallbeteiligter war berauscht

Auf der Bundesstraße 72 ist es am Freitag gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 25-jährige Frau wollte mit ihrem Kleintransporter nach links in den Siegelsumer Moorweg abbiegen. Sie befand sich bereits im Abbiegevorgang, als ein hinter ihr fahrender 35-jähriger Mann mit seinem Transporter zum Überholen ansetzte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kleintransporter der Frau in einen Graben geschleudert. Die 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich der Verdacht, dass der 35-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auch circa 20.000 Euro geschätzt.

