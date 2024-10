POL-AUR: Großheide - Sattelzug kollidiert mit Schutzplanke

Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wiesmoor - Beschädigung eines Autos Die Heckscheibe eines Autos ist am Freitagnachmittag in der Ortschaft Wiesederfehn beschädigt worden. Zu der Beschädigung kam es am Freitag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, als der schwarze VW Golf im Felder Weg, angrenzend am Karl-Georgs-Forst in Wiesmoor, stand. Zeugen, die ...

