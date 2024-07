Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240701 - 0666 Frankfurt- Gutleutviertel: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagabend (30. Juni 2024) konnte durch vor Ort befindliche Rettungskräfte beobachtet werden, wie eine Person von der Friedensbrücke in den Main fiel. Der 59-jährige Mann konnte zeitnah an Land gebracht werden und erlitt lediglich oberflächliche Verletzungen.

Der leicht unterkühlte Mann gab an, von zwei ihm unbekannten Männern unvermittelt über die Brüstung der Brücke geworfen worden zu sein. Vor Ort konnten keine unmittelbaren Tatzeugen festgestellt werden. Ein Zeuge, welcher die Friedenbrücke zur Tatzeit befuhr, berichtete jedoch von zwei Männern, welche in Richtung Süden auf der Brücke gelaufen waren. Ob die beiden Männer tatsächlich in Verbindung mit dem Geschehen stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: 1. Tatverdächtiger: Männlich, ca. 190 cm groß und korpulent, schwarze mittellange Haare nach hinten frisiert; bekleidet mit schwarzer Lederjacke und schwarzen Schuhen. 2. Tatverdächtiger: Männlich, ca. 190 cm groß und korpulent, ca. 40 Jahre alt, braune mittellange Haare nach hinten frisiert; bekleidet mit einer braunen College-Jacke und dunkler Jeanshose.

Zeugen, die sich zu dieser Zeit auf der Friedensbrücke befunden haben, bzw. sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/755-51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

