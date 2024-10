Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Autofahrer war betrunken und berauscht

Am Montagabend hat die Polizei in Norden einen 35-jährigen Fahrzeugführer in der Straße Burggraben angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol und berauschender Mittel stand. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von 1,4 Promille, sodass eine Blutprobe angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Aurich - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag in Aurich. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 60-jährige aus Ihlow mit ihrem VW auf der Oldersumer Straße und musste bei Rotlicht an einer Ampel halten. Dies erkannte der nachfolgende 31-jährige Hyundai-Fahrer aus Aurich zu spät und fuhr auf den wartenden VW auf. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht

Am Montag kam es in Wiesmoor zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr einen weißen BMW. Dieser war zur Unfallzeit auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wiesmoor unter 04944 914050 in Verbindung zu setzen.

