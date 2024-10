POL-HS: Pkw aufgebrochen

Erkelenz (ots) - Am Montagnachmittag (30. September) kam es gegen 15.30 Uhr im Bereich der B 57 / Zubringer L227 an einer Ampel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden (wir berichteten im Nachtrag zum Polizeibericht Nummer 273 darüber). Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfallhergangs, die sachdienliche Angaben machen können. Zuständig ist in diesem Fall das ...

mehr