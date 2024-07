Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brand in Lüftungsanlage: Feuerwehreinsatz im Klinikum Bremen-Ost

Bremen (ots)

Ein Feuer sorgte am Montagmittag, 29.07.2024, für einen Großeinsatz am Klinikum Bremen-Ost im Stadtteil Osterholz. Es brannte in einer Lüftungsanlage im Bereich der Cafeteria. Stationen mit Patientenzimmern waren nicht betroffen. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung direkt krankenhausintern versorgt.

Um 12:52 Uhr lief der Einsatz in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle über die Gefahrenmeldeanlage des Krankenhauses auf. Während die ersten Alarmierungsmaßnahmen in der Leitstelle durchgeführt wurden, bestätigte sich, dass es im Bereich der Cafeteria tatsächlich eine starke Rauchentwicklung gäbe. Direkt stockten die Kolleg:innen das Kräfteaufgebot auf, Mitarbeitende der Klinik organisierten die Räumung des Bereichs.

Als die ersten Einheiten vor Ort eintrafen, gingen zwei Atemschutztrupps unmittelbar in den verrauchten Bereich vor. Sie lokalisierten den Brand in der Lüftungsanlage, konnten das Feuer auch nach einigen Minuten löschen. Bereits parallel begannen umfassende Erkundungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass keine Patientenstationen von dem Rauch betroffen waren. Es folgte eine Be- und Entlüftung der verrauchten Bereiche.

Im Einsatz waren Einheiten und Sonderfunktionen der Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Osterholz, des Fernmeldedienstes der Freiwilligen Feuerwehren und des stadtbremischen Rettungsdienstes.

