FW-HB: 65 Unwetter-Einsätze fordern die Feuerwehr am Sonntag

Bremen (ots) - Am Freitag, den 05.07.2024, rückte die Feuerwehr Bremen in Amtshilfe für die Polizei zum Liebfrauenkirchhof aus, um die mit Farbe übergossenen Stadtmusikanten zu reinigen. Dieser Einsatz wird den drei Beteiligten nunmehr in Rechnung gestellt. Kostenpunkt: insgesamt knapp 240 Euro. Dies erfolgt auf Grundlage der Kostenordnung für die Feuerwehr der ...

mehr