FW-HB: Lagerhalle in Vollbrand

Bremen-Blumenthal (ots)

Am 30. Juni 2024 wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gegen 00:25 Uhr von einer einzigen Anruferin der Brand einer Lagerhalle auf dem ehemaligen Gelände der Bremer Baumwollkämmerei (BWK) in Bremen Blumenthal gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden von den Einsatzsachbearbeiter:innen in großem Umfang Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigte der Einheitsführer der Feuer- und Rettungswache 6 den Vollbrand einer 30m x 75m großen Lagerhalle in der Straße An der Wollkämmerei.

Die erste Erkundung der Einsatzstelle ergab, dass keine Personen gefährdet waren, dass die Lagerhalle leer stand und, dass die Gefahr der Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude bestand.

Die Einsatzschwerpunkte bestanden somit aus der Brandbekämpfung und dem Schutz der umliegenden Gebäude. Dazu kamen insgesamt 2 C-Rohre, 3 B-Rohre, ein Wenderohr über eine Drehleiter sowie der Monitor eines Tanklöschfahrzeuges zum Einsatz.

Im Zuge der ersten Einsatzmaßnahmen ist es zu einem Teileinsturz der Lagerhalle gekommen. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell den gewünschten Erfolg, sodass bereits um 01:55 Uhr "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden konnte. Außerdem konnte die Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Aufgrund des Teileinsturzes der Lagerhalle waren diverse Glutnester schlecht zu erreichen. Aus diesem Grund werden sich die Nachlöscharbeiten bis in die Nachmittagsstunden des 01. Juli 2024 hinziehen.

Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Schönebeck, Bremen- Vegesack, Bremen-Blumenthal und der Versorgungszug der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt mit insgesamt 25 Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann aktuell keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

