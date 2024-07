Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuerwehreinsatz zur Reinigung der Stadtmusikanten wird in Rechnung gestellt

Bremen (ots)

Am Freitag, den 05.07.2024, rückte die Feuerwehr Bremen in Amtshilfe für die Polizei zum Liebfrauenkirchhof aus, um die mit Farbe übergossenen Stadtmusikanten zu reinigen. Dieser Einsatz wird den drei Beteiligten nunmehr in Rechnung gestellt. Kostenpunkt: insgesamt knapp 240 Euro. Dies erfolgt auf Grundlage der Kostenordnung für die Feuerwehr der Stadtgemeinde Bremen.

Zum Hintergrund: Berechnet werden das Einsatzmittel und der Personaleinsatz pro Stunde. Da es sich hier nur um ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit entsprechender Besatzung handelte, fällt der Betrag in den Gebührenbescheiden in diesem Fall verhältnismäßig gering aus.

Wer ohne Grund, vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit Feuerwehreinsätze verursacht, muss bei mehreren ausgerückten Einsatzfahrzeugen mit deutlich erheblicheren Kosten rechnen.

Hier geht's zur Pressemeldung der Polizei Bremen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5817293

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell