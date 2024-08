POL-HI: Trickdiebe legen Seniorin aus Nordstemmen herein - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Duingen (msc) - Am Abend des 27.08.2024 ist es in der Triftstraße in Duingen zu einem versuchten Diebstahl von einem Zigarettenautomaten gekommen. Den bisherigen Ermittlungen nach haben unbekannte Täter versucht den Automaten mit einem Fahrzeug aus dem Fundament zu ziehen. Als der Versuch misslingt flüchten die unbekannten Täter vom Tatort. Der Sachschaden wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Wer ...

