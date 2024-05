Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizei verhaftet Diebe nach Einreise aus Dänemark

Flensburg (ots)

Sie hatten noch offene Haftbefehle in Deutschland, weil sie ihre Geldstrafen nach Verurteilung wegen Diebstahls nicht bezahlt hatten. Für zwei Rumänen endete die Reise jetzt vorläufig in Flensburg.

Heute Morgen gegen 03.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen grenzüberschreitenden Fernreisebus am Bahnhof Flensburg, nachdem dieser aus Dänemark gekommen war. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines 22-jährigen Mannes konnten die Beamten ermitteln, dass dieser von zwei Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Eine Fahndung beinhaltete einen Haftbefehl wegen Diebstahl vom Sommer 2023. Der Mann hatte noch gut 1400,- Euro Geldstrafe zu bezahlen. Da er die offene Summe auf der Dienststelle der Bundespolizei begleichen konnte, entging der 22-Jährige so einen Gefängnisaufenthalt von 50 Tagen und konnte seine Reise fortsetzen.

Bereits am Wochenende kontrollierte eine Streife der Bundespolizei u.a. einen aus Dänemark kommenden IC am Bahnhof Flensburg. Hier fiel ihnen ein 31-jähriger Mann auf, der ebenfalls mit mehreren Fahndungen wegen Diebstahldelikten gesucht wurde. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe allerdings nicht bezahlen und wurde deshalb in die JVA eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell