Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Mann unter Alkohol auf entwendetem E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Neumünster (ots)

Er fuhr in Schlangenlinien mit einem E-Scooter über den Bahnhofsvorplatz und hielt dabei eine Dose Bier in der Hand. Als Bundespolizisten dann noch auffiel, dass das Versicherungskennzeichen ungültig war, entschlossen sie sich gefahrenabwehrend zu einer Kontrolle.

Gestern Nachmittag um 15.30 Uhr bemerkte eine Bundespolizeistreife einen Mann, der in Schlangenlinien mit einem E-Scooter auf dem Bahnhofsvorplatz fuhr und dabei noch eine Dose Bier in der Hand hielt. Bei genauerem Hinschauen erkannten die Beamten ebenfalls, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters in schwarzer Farbe war (gültig ist aktuell blau) und Unstimmigkeiten aufwies. Daraufhin entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle. Hierbei stellten die Bundespolizisten fest, dass der 43-jährige Fahrer offensichtlich unter Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Höchstwert von 2,70 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert und zur Fahndung / Eigentumssicherung ausgeschrieben war.

Den Mann erwarten jetzt Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Diebstahl.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell