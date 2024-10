Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto zerkratzt

Aurich - Zeugen gesucht

Norden - Brandermittlungen dauern an

Ihlow - Autofahrerin geflüchtet

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Norden - Jugendliche verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto zerkratzt

Im Kleiberweg in Wiesmoor ist ein Auto zerkratzt worden. Unbekannte beschädigten zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch 11 Uhr, die Motorhaube und rechte Seite eines schwarzen VW Polo mit einem spitzen Gegenstand. Der Wagen stand in einem Wendehammer. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Nach Fahrzeugbrand am Georgswall: Zeugen gesucht

Nach einem Fahrzeugbrand Montagnacht am Georgswall in Aurich dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiter an. Wie bereits berichtet wurde gegen 0.30 Uhr ein brennender Pkw vor einem Mehrparteienhaus gemeldet. Die Flammen griffen auf einen zweiten Pkw über und beschädigten auch ein drittes Fahrzeug. Auch zwei Gebäude wurden außen beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Ermittlungen nach Rauchentwicklung im Keller dauern an

Die Brandursache zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrparteienhauses in Norden ist noch nicht eindeutig geklärt. Am Dienstagmorgen gegen 2.20 Uhr war in einem Keller am Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz ein Feuer ausgebrochen. Die bisherigen Ermittlungen kamen zu dem vorläufigen Ergebnis, dass es sich nicht um einen technischen Defekt handelte. Demnach geht die Polizei aktuell davon aus, dass das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. Hinweise auf einen Zusammenhang zu anderen Kellerbränden im Norder Bereich liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrerin geflüchtet

In Ihlow ist am Mittwochmorgen eine Unfallverursacherin geflüchtet. Gegen 6.40 Uhr fuhr der Fahrer eines schwarzen Volvo auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Ihlow, als ihm eine unbekannte Autofahrerin entgegenkam und auf die Gegenfahrspur geriet. Der Volvo-Fahrer wollte ausweichen und landete dabei im die beteiligte Autofahrerin unter 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße in Aurich kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ausparken mit seinem Fahrzeug einen roten Van von Mercedes vorne rechts. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Jugendliche auf E-Scooter verletzt

In Norden ist am Mittwoch ein 14-jähriges Mädchen auf einem E-Scooter von einem Auto erfasst worden. Gegen 15.40 Uhr wollte eine 62-jährige VW-Fahrerin den Kreisverkehr von der Straße Am Hafen in Richtung Burggraben verlassen. Hierbei übersah sie offenbar die von rechts kommende E-Scooter-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell