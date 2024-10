Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto beschädigt

Aurich - Einbruch in Bürogebäude

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto beschädigt

In Wiesmoor ist ein Auto beschädigt worden. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr zerstörten Unbekannte die Heckscheibe eines schwarzen VW Golf, der im Felder Weg in Wiesederfehn im Wald geparkt war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Einbruch in Bürogebäude

In der Kirchdorfer Straße in Aurich kam es zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

