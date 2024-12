Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Defekt an Schwertransport; Lkw aus Verkehr gezogen

Pfronstetten (RT): Wild-Unfall mit hohem Sachschaden

Beträchtlicher Sachschaden ist am Dienstagabend bei einem Wild-Unfall auf der B312 entstanden. Gegen 18.45 Uhr war eine 66-Jährige mit einem Skoda Citigo unterwegs auf der B312 von Pfronstetten in Richtung Oberstetten und kollidierte mit einem Wildschwein. Durch den Zusammenstoß mit dem Tier entstand am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Ihr schwerbeschädigter Wagen musste durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um das tote Wildschwein. (gj)

Wendlingen (ES): Verkehrsbehinderungen nach Defekt an Schwertransport

Ein Schwertransport ist am frühen Mittwochmorgen an der Anschlussstelle Wendlingen zur B313 aufgrund eines Defekts am Öltank liegengeblieben. Die Auffahrt auf die Bundesstraße musste infolgedessen ab circa drei Uhr komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Das ausgelaufene Öl konnte durch die Feuerwehr gesichert werden. Für das Erdreich oder die Kanalisation bestand keine Gefahr. Das beschädigte Zugfahrzeug wurde durch einen Spezial-Lkw abgeschleppt. Eine Weiterfahrt des Schwertransports ist für Mittwochabend, ab 22 Uhr, mit einem Ersatz-Zugfahrzeug geplant. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der Bereich weiter gesperrt. (gj)

Nürtingen (ES): Bei Rotlicht über die Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend an der Kreuzung Wörthbrücke zur Millotstraße ist ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden. Gegen 23 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit einem Smart die Wörthbrücke aus Richtung Neckarstraße. An der Kreuzung zur Millotstraße missachtete er aus noch unbekannten Gründen offensichtlich das Rotlicht der dortigen Ampel. Im weiteren Verlauf stieß der 22-Jährige mit einem von rechts kommenden Hyundai eines 57-Jährigen im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Smart nach links abgewiesen und prallte zunächst gegen eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen, bevor er auf die Seite kippte und liegenblieb. Der Smart-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 beziffert. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Wendlingen (ES): Radfahrerin übersehen

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Wendlingen verletzt worden. Gegen 7.35 Uhr befuhr eine 52 Jahre alte Frau mit einem Mercedes die Kapellenstraße in Richtung Ulmer Straße. An der Kreuzung mit der Neuffenstraße wollte sie, nachdem ein entgegenkommendes Fahrzeug angehalten hatte, nach links in diese abbiegen. Dabei übersah die 52-Jährige jedoch eine entgegenkommende 14-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg der Kapellenstraße unterwegs war. Bei der folgenden Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 3.500 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunsicherer Lkw aus dem Verkehr gezogen

Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen haben am Mittwochmorgen an der B28 zur Auffahrt auf die A81 einen nicht verkehrssicheren Lkw gestoppt. Bei der Kontrolle des Iveco Lkw mit Anhänger kurz nach neun Uhr stellten die Beamten einen über die gesamte Breite der Frontscheibe verlaufenden Riss im Sichtbereich fest. Mehrere Reifen des Anhängers waren teilweise ohne ausreichendes Profil und wiesen gravierende Beschädigungen auf. Zudem war eine Felge gefährlich eingedellt. Dem 45-jährigen Lkw-Lenker wurde daher die Weiterfahrt mit seinem Gefährt untersagt. Ihn erwartet eine entsprechende Anzeige. (gj)

Meßstetten (ZAK): Rollerfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 78-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Roller am Mittwochmorgen in der Nackstraße erlitten. Der Senior war gegen 8.40 Uhr mit dem Zweirad auf der Straße unterwegs und stürzte offenbar infolge von Straßenglätte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Roller wird auf etwa 700 Euro geschätzt. (rd)

