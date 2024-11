POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Baustelle, Kupferkabel entwendet

Emsdetten (ots) - Am Donnerstagabend (31.10.) meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger auf der Wache in Emsdetten und teilten mit, dass an der Blumenstraße mehrere Gullydeckel ausgehoben worden sind. Insgesamt haben die Unbekannten in der Zeit zwischen 22.05 Uhr und 24.00 Uhr zwischen der Neubrückenstraße und dem Waldfreibad 18 Gullydeckel ausgehoben. Nach ersten Erkenntnissen ist dadurch niemand zu Schaden ...

