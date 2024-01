Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In einer Elektrohandlung im Hedwig-Laudien-Ring stahlen am Abend des 18.01.2024 eine 19-Jährige und ihr gleichaltriger Begleiter ein Ausstellungshandy. Hierbei wurden sie beobachtet. Den Heranwachsenden gelang zunächst die Flucht. Sie konnten durch die alarmierte Polizei in Tatortnähe jedoch rasch aufgefunden und zurück zum Geschäft gebracht werden. Bei der Personendurchsuchung wurden bei dem 19-Jähirgen ein Einhandmesser, sowie zwei potentielle Hebelwerkzeuge festgestellt und sichergestellt. Das Handy hatten sie nicht mehr bei sich. Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme gestand die 19-Jährige den Diebstahl und führte die Beamten zum Versteck des Handys.

Die Heranwachsenden werden mit einer Anzeige wegen Gemeinschaftlichen Ladendiebstahls mit Waffen rechnen müssen.

