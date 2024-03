POL-PDNR: Versuchter Rollerdiebstahl - Zeugenaufruf

Linz, Parkplatz Krankenhaus (ots) - Am Vormittag des 01.03.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Krankenhaus Linz. Ein noch unbekanntes Fahrzeug streifte beim Ausparken den in der danebenliegenden Parklücke geparkten PKW und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die ...

