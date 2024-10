Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am Sonntag dem 6. Oktober kam es auf der Ostwennemarstraße um 13.33 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 70-jährige Radfahrer befuhr den linksseitigen Radweg der Ostwennemarstraße in Richtung der Lippestraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pkw die Ostwennemarstraße in entgegengesetzter Richtung. Als sie in Höhe des dortigen Reiterhofes war, wollte die Frau nach rechts auf den Hof abbiegen und übersah zunächst den entgegenkommenden Mann auf seinem Fahrrad. Obwohl beide noch versuchten zu bremsen, konnten die Verkehrsteilnehmer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Wegen der Kollision mit dem Auto stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich dabei. Der 70-Jährige wurde daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, was er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An Fahrrad und Auto entstand zudem ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro. (hp)

