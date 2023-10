Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231014 - 1146 Frankfurt - Bockenheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(lo) Seit Montag, 09. Oktober 2023 wird die 13-jährige Evelina V. vermisst.

Frau V. ist nach einem Streit von zu Hause verschwunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Seit Dienstag, 10.10.2023 ist auch das Mobiltelefon der Vermissten ausgeschaltet. Das Mobiltelefon konnte zuletzt am 10.10.2023 gegen 14:52 Uhr im Bereich des Rebstocks in Frankfurt geortet werden.

In der Schule war Frau V. zuletzt am Freitag, den 06.10.2023. Sie besucht die Anne-Frank-Schule in Frankfurt am Main.

Frau V. wird wie folgt beschrieben:

169 cm groß, schlanke Statur, mittellange, gewellte dunkelblonde bis braune Haare. Frau V. wirkt älter als sie ist. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie eine graue Kapuzenjacke, eine weite schwarze Hose und schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Applikationen getragen haben könnte.

Mögliche Aufenthaltsorte der Vermissten könnten u.a. die Taunusanlage, die Konstablerwache, die Hauptwache oder die Zeil sein.

Wer hat Frau V. nach dem 09. Oktober 2023 gesehen oder kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Frankfurt am Main unter (069) 755-11300 oder jede andere Polizeidienststelle.

